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Polis kaçan zanlıyı bacağından vurdu

Ordu'da uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri ihbarı üzerine yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Polis kaçan zanlıyı bacağından vurdu

17 Nisan 2018 20:52

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri ihbarı üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 kişiyi üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları ve temin ettiklerini tespit eden ekipler 4 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında eczacı kalfalarının da bulunduğu 4 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında evine operasyon düzenlenen şüphelilerden M.K. polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli ekiplerin açtığı ateş sonucu bacağından vuruldu.
M.K. polis ekipleri tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Operasyon düzenlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 30 gram esrar ile 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Ordu Adliyesinde tutuklandı.  

Metin Akyürek

 

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