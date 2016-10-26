Düzce’de kaldırımların adeta ücretsiz otopark olarak kullanıldığı biliniyor. Kaldırıma park etmenin yasak olması nedeniyle cadde ve sokaklarda kontrol yapan trafik görevlileri, kaldırıma park eden araçları çekici ile götürdü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde yaya yollarına araç park eden sürücülere yönelik uygulama başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine park ihlali yapan araçlar üzerinde uygulama başlatan ekipler, özellikle yaya kaldırımları üzerine araçlarını bırakan sürücülere acımadı.

Uygulama kapsamında Kültür Mahallesi Konak Sokak üzerinde kaldırımlara park edilen araçlara polis ekipleri tarafından ceza kesildi. 'Yaya kaldırımına araç park etmek' suçundan sürücülere cezai işlem uygulandı. Anonslara rağmen kaldırılmayan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Vatandaşların rahatsızlığını göz önünde bulunduran trafik ekipleri, şikayetlerin yoğunlaştığını ve uygulamanın devam edeceğini belirttiler.

Ali Osman Çatana