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Polis karakoluna EYP atan 2 çocuk daha yakalandı

Adana’da geçtiğimiz gün polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan ve PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 çocuk daha düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Polis karakoluna EYP atan 2 çocuk daha yakalandı

31 Aralık 2017 01:53

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı. TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros Mahallesi’nde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, dün gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 3’ü çocuk 5 kişi kıskıvrak yakalandı.
Bugün ise araştırmayı derinleştiren polis ekipleri Barbaros Mahallesi’ne bir baskın daha yaptı. Bu baskında ise PKK’ya üye olduğu öne sürülen A.D. (15) ve M.D. (13) yakalandı. 2 çocuk adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Umutcan İşledici

 

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