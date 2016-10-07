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Polis kovaladı, ünlü futbolcu sedyeyle kaçtı

Eski eşine nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, yeşil sahada baygınlık numarası yaparak polisten kaçtı.

Polis kovaladı, ünlü futbolcu sedyeyle kaçtı

07 Ekim 2016 15:02
Polis kovaladı, ünlü futbolcu sedyeyle kaçtı - Tıkla İzle

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Ekvador ile Şili karşı karşıya geldi. Maç sırasında Ekvadorlu Enner Valencia’nın yaptığı rol Hollywood yıldızlarını aratmadı. Eski eşine nafaka ödemediği gerekçesi ile Enner Valencia hakkında yakalama kararı çıktı. Şili maçı öncesi stada girerken polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı futbolcuya teknik heyet ve diğer futbolcular araya girerek engel oldu. Bu sırada Valencia stada girmeyi başardı. Maça ilk 11’de başlayan Valencia maçın 82. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Sahaya sağlık ekipleri girerken, Valencia’ya oksijen maskesi takıldı ve golcü futbolcu ambulansa bindirildi. Bu sırada Valencia’yı yakalamak için saha kenarında bulunan polis ekipleri ambulansın peşinden koşmaya başladı. Polislerin büyük uğraşlarına rağmen Valencia emniyet güçlerinden kaçmayı başardı.

Etiketler: Ekvador, Enner Valencia, Hollywood


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