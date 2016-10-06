Edinilen bilgiye göre, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen R.B. isimli şahıs Derik ilçesinde gözaltına alındı. R.B.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda olayla bağlantısı bulunan D.K. isimli şahıs da Muğla Marmaris'te yakalandı. R.B. ifadesinde olayda kullanılan aracın D.K. tarafından temin edildiğini ve terör örgütü üyelerini araçla olay bölgesine getirdiğini ifade etti. Savcılığa sevk edilen D.K. yapılan sorgulamanın ardından tutuklanırken, R.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Neriman Çelebi