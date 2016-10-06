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Polis memuru Benli'yi şehit eden teröristlere yardım eden 2 kişi yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde, 9 Nisan 2016 tarihinde polis memuru Ahmet Benli'yi şehit eden teröristlere yardım eden 2 kişi yakalandı.


06 Ekim 2016 15:39

Edinilen bilgiye göre, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen R.B. isimli şahıs Derik ilçesinde gözaltına alındı. R.B.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda olayla bağlantısı bulunan D.K. isimli şahıs da Muğla Marmaris'te yakalandı. R.B. ifadesinde olayda kullanılan aracın D.K. tarafından temin edildiğini ve terör örgütü üyelerini araçla olay bölgesine getirdiğini ifade etti. Savcılığa sevk edilen D.K. yapılan sorgulamanın ardından tutuklanırken, R.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Neriman Çelebi

Etiketler: derik, mardin, polis memuru Ahmet Benli


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