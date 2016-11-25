Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Salihli nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Ömer Kılıç (35), 18 Kasım’da motosikletiyle görev esnasında Sultanbeyli ilçesinde kaza sonucu ağır yaralandı. Polis memuru Kılıç, tedavi gördüğü Pendik Özel Yüzyıl Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

1 çocuk babası ve 8.5 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Kılıç, Cumartesi günü görev yaptığı Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Salihli uğurlanacağı, Pazar günü Hamidiye Camisi’nde öğle namazına müteakip Asri Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Behzat Akcan