Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çekirge Polis Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Cahit K. (44), henüz bilinmeyen bir sebeple polis merkezinin üst katındaki dinlenme odasında beylik silahını kalbine dayayarak ateş etti.

Silah sesini duyan mesai arkadaşları polis merkezinin üst katında bulunan dinlenme odasına çıktığında Cahit K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 3 çocuk babası Cahit K.'nin intihar sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Cengiz Gündüz - Mesut Alan