Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Ayhan savunma yaptı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu kamu görevlileri dönemin İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Merkez Valisi Celalettin Cerrah ile dönemin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel’in de arasında bulunduğu 9 tutuksuz sanık katıldı.

İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç de arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Dink cinayetinden hükümlü olan Ogün Samast ve Yasin Hayal’e cezaevinden SEGBİS ile bağlanıldı.

Duruşmada savunma yapan Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Ayhan, yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel’in, cinayetin tetikçisi Ogün Samast’ın adını vermediğini, gizlendiği iddia edilen F4 raporunun yazılmadığını iddia etti.

Ayhan, iddianamede kendisinin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel ile yapılan bütün görüşmelere katıldığı ve Erhan Tuncel ile en uzun süre görüşen kişi olduğu şeklindeki iddiaları yalandı. Ayhan, “Tuncel’in 21 Kasım 2004’de yardımcı istihbarat elemanı yapıldı. Ben ise o tarihte Diyarbakır’da görevliydim. Ağustos 2005’de Trabzon’a tayinim çıktı. Erhan Tuncel ile ilk buluşmam 2005 yılı Aralık ayı sonlarında gerçekleşti. Benden önce yapılan görüşmelere ilişkin 7 tane F3-F4 raporu hazırlandı, benim katıldığım görüşmeye ilişkin F3-F4 raporu ise 8’inciydi”

“ERHAN TUNCEL’İN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ NORMAL BİR PROSEDÜR"

Ayhan, “Erhan Tuncel’in ilişiğinin kesilmesi İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün doğasında var olan iş ve işlemlerden olup bu şekilde ilişiği kesilen yüzlerce insan vardır. Sonrasında böyle bir olay meydana geldiği için bizim yaptığımız olayda art niyet aranmaktadır. O zaman o şartlarda yapılan bir işlemdir. Normal bir prosedürdür. Kendilerini bizim yerimize koyduklarında yapılması zorunlu bir işlem olduğu görülecektir. Yardımcı istihbarat elemanlığından çıkartıldığını bilmediği için bilgi vermek istese yine verebilirdi. Ben o bilgiyi F4 yapmadan da başka yazışma şekilleri ile bildirirdim. Yeter ki bilgi olsun. Ancak kendisi bilgi vermemiştir. Yardımcı istihbarat elemanlığına son verildiği söylenmemiştir. Erhan Tuncel ile yardımı istihbarat elemanlığı kesildikten sonra yaptığım görüşmeler de üstlerimle istişare sonrası alınan bir karar ile uygulanmıştır ” ifadelerini kullandı.

“ESAS İSİM YASİN HAYAL’Dİ"

Sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz’un Hrant Dink cinayetinde tetikçi olarak kullanılacağı bilgisinin verildiği yönündeki iddiaları eleştiren Ayhan, “Muhittin Zenit ile çalıştığım dönemde Zeynel ismi geçmiştir. Ancak devam eden çalışmalarda konu teyit edilmediği için yazıya geçirilmemiştir diye hatırlıyorum. Burada esas isim Yasin Hayal’di, diğer isim söylentiydi ancak teyit edilemedi” dedi.

“SEHVEN YAPILAN BİR HATADAN DOLAYI F4 RAPORUNDAN BAHSEDİLİYOR"

“Altay tarafından imzalanan üst yazıda F3 raporunun olduğu belirtilmiştir” diyen Ayhan, “Bu F3’ü kendim düzenlediğim için adım gibi eminim. Sadece F3 raporu vardır. F4 raporu düzenlenmemiştir. F4 raporu yoktur. Sadece evrak hatası olarak F4 raporu kısmı yanlışlıkla silinmemiştir. Sehven yapılan bir hatadan dolayı F4 raporu olduğu iddia edilen bir evraktan bahsediliyor” diye konuştu.

“ERHAN TUNCEL’E OGÜN’ÜN ADINI SORDUĞUMUZDA DUYMADIĞINI SÖYLEDİ"

Erhan Tuncel’in kendilerine Ogün Samast ismini vermediğini söyleyen Ayhan, “Olaydan sonra kendisini aradığımda Yasin Hayal’in Trabzon’da olduğunu cinayet ile alakasının olmadığını hatta kahvede oturduğunu beyan etmiştir. Olaydan bir gün sonra Ogün Samast babası tarafından teşhis edilmiş ve ismi tarafımızca ilk defa duyulmuştur. Kendisine Ogün ismini sorduğumuzda duymadığını söylemiştir. Erhan Tuncel’in Ogün’ün ismini Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bildirdiği beyanları doğru değildir” şeklinde konuştu.

“ERHAN TUNCEL ORTAMA GÖRE İFADE VERİYOR"

Erhan Tuncel ifadelerinde değişen konjonktüre göre, ‘Olayı polis içindeki Ergenekoncular yaptı’ dediğini iddia eden Ayhan, “O zaman bizi Ergenekon’cu olarak suçlamaya çalışıyordu. Şimdi ise gelinen süreçte bir önceki duruşmada bizi FETÖ’cü olarak suçlayan beyanlarda bulunuyor. Erhan Tuncel’in ortama göre şekillenen ifadelerinin itibar edilecek ifadeler olmadığı aşikardır” dedi.

“YARGILAMA İKİ SANIK YÖNÜNDE DURDURULSUN"

Duruşmada daha sonra sanıklar Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç’ın avukatları söz alarak, müvekkillerini hakkında verilen soruşturma izninin eksik ön inceleme yapıldığı gerekçesi ile Danıştay tarafından kaldırdığını, bu nedenle her iki sanık yönünden yargılamanın durdurulmasını talep etti. Mahkeme bu talebi, “Terör örgütü üyeliği” suçlamasının soruşturma iznine bağlı olmadığı gerekçesi ile reddetti. Duruşma yarına ertelendi.