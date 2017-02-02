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Polis memuru SEGBİS üzerinden tutuklandı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapmasında yargılanan polis memuru, Samsun'da SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru SEGBİS üzerinden tutuklandı

02 Şubat 2017 18:57
Polis memuru SEGBİS üzerinden tutuklandı - Tıkla İzle

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında dava açılan Samsunlu polis memuru B.A. (36), talimatla ifade vermek üzere Samsun Adliyesine davet edildi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonundan SEGBİS sistemi ile görüntülü olarak Erzincan Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren B.A., örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanmasıyla ilgili soruya, "Cep telefonuma birçok program indirdim. ByLock'u da bu sırada indirmiş olabilirim. Ancak hiç kullanmadım" diye cevap verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda adliye polisi tarafından gözaltına alınan B.A., Erzincan'dan gelen tutuklama müzekkeresinin ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polislere teslim edilip Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü. 

Muammer Ay

Etiketler: erzincan, Fetullahçı terör örgütü, polis memuru, SEGBİS üzerinden tutuklandı


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