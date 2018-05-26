Polis memuru silahlı kavgada hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sırasında Kadir Efe Caddesinde Ahmet Ç.’ye ait işyerinin önünde meydana geldi. Dükkanın önünde duran Ahmet Ç. (58) ile 10 AAN 838 plakalı aracı ile caddeden geçmekte olan polis Murat Moğaltay (46) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahını çeken Ahmet Ç., Moğaltay’a kurşun yağdırdı. Çevrede 9 adet boş kovan bulunurken, ağır yaralanan Murat Moğaltay kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesine hayatını kaybetti. Ahmet Ç., olay yerine gelen polislere teslim olurken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Fatma Talay

