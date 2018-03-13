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Polis memurunun Atatürk hassasiyeti vatandaşlardan alkış aldı

Bolu’da, cadde üzerinde yere koyduğu Atatürk posterlerini satan yabancı uyruklu seyyar satıcıya, polis memurunun ‘Atatürk bizde yerde durmaz. Onu yerden kaldır’ demesi vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Polis memurunun Atatürk hassasiyeti vatandaşlardan alkış aldı

13 Mart 2018 16:08
Polis memurunun Atatürk hassasiyeti vatandaşlardan alkış aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde yabancı uyruklı 2 kişinin Atatürk posterlerini yere koyarak satmak istediğini gören İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli Ali Veysel isimli polis memuru, şahısların yanına gitti. Veysel, Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu seyyar satıcılara yerde bulunan Atatürk posterini göstererek, fotoğraftakinin kim olduğunu bilip bilmediklerini sordu.

Seyyar satıcılardan genç olanı fotoğraftakinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söylemesi üzerine, polis memuru Ali Veysel, şahsa “Atatürk bizde yerde durmaz. Yukarı kaldıracaksın. Atatürk’ü yere koymayacaksın. Ben zabıta değilim, işin mali kısmına zabıta bakar. Ama Atatürk’ü yere koymayacaksın” diyerek uyarıda bulundu.
Polis memurunun uyarısının ardından yerdeki Atatürk posterleri bankın üzerine konuldu. Çevredeki vatandaşlar ise, cep telefonları ile polis memuru ile seyyar satıcılar arasındaki diyalogları videoya aldılar. Polis memuru Ali Veysel, gösterdiği Atatürk hassasiyeti nedeniyle vatandaşlar tarafından alkışlanarak tebrik edildi.  

Faruk Çidem

 

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