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Polis merkezi bahçesindeki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Konya’da aralarında husumet bulunan iki ailenin polis merkezi bahçesindeki kavgasında 2 kişi tabancadan açılan ateşle yaralandı.

Polis merkezi bahçesindeki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

19 Kasım 2017 17:11

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Caddesi’nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile, birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 13 yaşındaki Y.C.K. yanında bulunan tabancayı ateşledi. Açılan ateşte 14 Yaşındaki E.C.Z ile teyzesi olduğu öğrenilen G.Y. yaralandı. Yaralanan E.C.Z. polis merkezinin bahçesinden kaçarak dışarıdaki kaldırıma yığıldı. Ateş açan Y.C.K. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Polislerin ilk müdahalesini yaptığı E.C.Z. ve yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri polis merkezine gelerek inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Çağrı Cihan Yıldız

Etiketler: Konya, polis merkezi, tartışma

 

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