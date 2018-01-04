Diğer
Kategoriler

Polis merkezinin yakınına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Konya’da İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 50 metre karşısında bulunan bisiklet parkının yanına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Polis merkezinin yakınına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı

04 Ocak 2018 07:52

Olay, merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 50 metre yakınında bulunan bisiklet parkının yanına bırakılan kutuyu görenler bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan kutu boş çıktı. Patlatmanın ardından kısa bir süre sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. 

Etiketler: Konya, şüpheli paket

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç