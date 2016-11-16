Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak’ta bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Polis Merkezi'ne ait Mustafa Sarı yönetimindeki 70 A 5751 resmi polis minibüsü ile İlyas Baloğlu idaresindeki 70 AV 676 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle polis minibüsü boş arsada bulunan kalıp tahtalarının üzerine çıkarak dururken, otomobil refüje çıktı. Kazada polis minibüsünde bulunan polis memuru Selma Çelik ile otomobil sürücüsü İlyas Baloğlu yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı