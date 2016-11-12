Arsin ilçesinde dün akşam bir kafeteryada huzursuzluk yaptığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen ancak olay yerinden kaçarak uzaklaşan genç bir müddet sonra polis ekipleri tarafından kıstırılınca intihara kalkıştı. Polisle A.Ö (19) arasında uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince bu defa olay yerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Kılıç (46) geldi. A.Ö (19) ile polis ekipleri arasında uzun süren ikna çabalarının ardından Asayiş Şube Müdürü Şinasi Kılıç, arkadan yaklaşarak genci etkisiz hale getirmek isterken, yaşanan boğuşma sırasında A.Ö’nün elindeki silahın patlaması sonucu başından hafif şekilde kurşunla yaralandı. Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asayiş Şube Müdürü Kılıç, geceyi hastanede geçirdikten sonra bu sabah taburcu oldu. Olayla ilgili A.Ö. ise gözaltına alındı.

Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi

Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla görüntülemeye çalışan Ömer Ali Albayrak adlı vatandaş ise olayın yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek, “Ses üzerine balkona çıktım. Kafede olay çıkmış buraya kadar takip devam etmiş. Yaklaşık 1 saat sürdü. Bir genç kendini arabaların önüne atıyordu. Polisler yolu kesti ancak genç yanına polisleri yaklaştırmıyordu. "Kimseye haber vermeyin" diyerek kafasına sıkacağını, kendinden vazgeçtiğini söylüyordu. En son daha sonra Asayiş Müdürü olduğunu öğrendiğimiz polis arkadan müdahale edince silahla vuruldu. Görüntülerken annem ve eşim büyük panik yaşadı” dedi.

Kafasına gelen kurşunun sıyırması nedeniyle ölümden dönen Asayiş Şube Müdürü Şinasi Kılıç'ın ise emekli olacağı son iş günü akşamı böyle bir olay yaşamasını mesleğinin bir cilvesi olarak yorumladı. Kılıç, kendisini yaralayan gençten şikayetçi olmazken “Takviye istenmesinin ardından olay yerine gittim. Memur arkadaşlarımın yaralanmaması için gence arkadan müdahale etmeye çalıştım. O sırada gencin elindeki silah patladı kurşun başımı sıyırdı. Görevimi yapmaya çalıştım. Bu sırada vuruldum şikayetçi değilim” dediği öğrenildi.

Ozan Köse-Şükrü Üçüncü

