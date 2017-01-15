Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi’nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine adli makamlardan alınan izinlerle iş yerine operasyon düzenlendi. Baskın için gelen polis, iş yerinin daha önce de tombala oynamak suçundan mühürlediği ve ön girişine tuğlalarla duvar örüldüğünü fark etti. Örülen duvarla ön kısmı gizlenen ve giriş çıkışların arka kapıdan yapıldığını tespit eden ekipler iş yerine girerek 50 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 1 adet tombala makinesi, 80 adet tombala kartı, 550 adet pul, 2 adet el telsizi ile veresiye oyun oynayan oyuncuların borcunu gösteren defter sayfası ele geçirildi. Eğlence merkezlerine hemen arkasında bulunan kumar yerine, gecenin ilerleyen saatlerinde bu eğlence merkezlerinden çıkan müşterilerin ve çalışanların tombala oynamak için geldiği, tombala oynarken suçüstü yapılan kişiler de bu oyunun çok zevkli olduğu için oynadıklarını söylediği öğrenildi.

İş yeri sahibi Mehmet B. "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, mühür bozmak" suçlarından gözaltına alınırken, yakalanan 50 kişiye toplam 10 bin 950 lira ceza kesildi.

Mustafa Beşer

