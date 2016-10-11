Olay, İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan polis meslek yüksek okulu öğrencisi 21 yaşındaki Y.Ö., bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.Ö., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi M.C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.C.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.