Polis otobüste 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otobüste 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili bir bayan şahısta gözaltına alındı.

Doğu illerinden batı kentlerine Afyonkarahisar üzerinden kaçak sigara sevkıyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 33 plaka sayılı bir otobüs Konya Köprülü Kavşakta durduruldu. Polis tarafından otobüste yapılan aramada bagaj kısmı içerisine gizlenmiş vaziyette 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir bayan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Gökten Ceylan

