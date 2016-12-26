Edinilen bilgilere göre Beyoğlu bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili çevirdi. Otomobilde yapılan aramada bulunan bir uzaktan kumanda polis ekiplerinin şüphelenmesine neden oldu. Yapılan incelemede uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki teybin arkasındaki gizli bir bölmeyi açtığı görüldü. Gizli bölmeyi açan ekipler, iki adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Polisleri bir şaşırtan gizli bölmenin, ancak arabanın çalışır durumda ve vitesin manuel konumda olması durumunda açıldığı belirlendi.

Araç sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Volkan Kayalar