Adana polisi, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde terör, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve özel harekat şube müdürlüğünden 350 görevlinin katılımıyla bir uygulama yaptı. Uygulama kapsamında polisler, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında, zırhlı araçlar da cadde üzerinde önlem aldı. Polis, uygulamada evlerin duvarlarına yazılan PKK yazılarını da boya ile kapattı. Yapılan uygulamada 375 şahıs, 33 iş yeri, 28 araç, 15 motosiklet sorgulandı. Şahıslara yapılan GBT sorgusunda aranması olan şahıslar gözaltına alındı.