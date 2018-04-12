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Polis pusu kurdu, suçüstü böyle yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini “polis” olarak tanıtan ve "FETÖ" tehdidiyle bir kadının 16 bin euro parasını dolandıran 3 şüpheliden 1’nin yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı. Pusu kuran polisin şüpheliyi yakalama anı, saniye saniye kaydedildi.

Polis pusu kurdu, suçüstü böyle yakaladı

12 Nisan 2018 11:22
Polis pusu kurdu, suçüstü böyle yakaladı - Tıkla İzle

Alanya’da yaşayan Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp, "banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Dolandırıcının yakalanma anı saniye saniye kaydedildi 

Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu defa 50 bin TL para istedi ve ‘önce vatan’ parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti. Bunun üzerine asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim alan ve mağdurun evinden çıkarak sokakta yaya olarak ilerleyen Ahmet D.'yi suçüstü yakaladı. 

Asayiş ekiplerin şahsı yakalama anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Diğer 2 şüpheli ise Aksu’da yakalandı 

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.’nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, şebeke üyesi 2 şahsın Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şahsın, D-400 karayolu üzerinde hareket halinde olduğu belirlendi. Şahıslar, kovalamacanın ardından Pınarlı Kavşağı çıkışında Aksu Emniyetinin desteğiyle yakalandı. Adnan N. ve Mustafa T. gözaltına alınırken araç ise ekipler tarafından didik didik arandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 

Ayrıca şahısların daha önce de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi daha dolandırdığı iddia edildi.  

Erdal Anak

 

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