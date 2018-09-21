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Polis rögar kapağı hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Polis rögar kapağı hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
Polis rögar kapağı hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Malatya'da kamyonetle rögar kapağı çalan 2 şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucunda 1 şüpheli yakalanırken diğeri kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bir kamyonet ile rögar kapaklarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Takibe alınan kamyonet polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika boyunca çok sayıda polis ekibini arkasına takarak kaçan 2 şüphelinin içinde bulunduğu kamyoneti polis ekipleri Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak'ta sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan araç sürücüsü M.B. (23) yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüpheli kaçmayı başardı.
10'a yakın rögar kapağının bulunduğu araç polis merkezine çekilirken polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  Hasan Eryılmaz

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