Maltepe'de iddiaya göre sahte vekaletle Tapu Müdürlüğü'ne gelen şahıslar, işlemleri başlatmak için yetkililerle görüştü. Tapu Müdürlüğü personeli vekalet belgesinin üzerindeki fotoğrafla satış yapacak şahsın aynı kişi olmamasını fark etmesiyle harekete geçti. Şahısları oyalayan Maltepe Tapu Müdürlüğü personeli hemen polise haber verdi. Müdürlüğü gelen ekipler, şahısları kelepçeleyip gözaltına aldı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Müdürlüğün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde arsa satıcıları ile mülkü alacak kişi evraklara imza atacağı esnada polislerin gelerek satışa engel olduğu ve şahıslara kelepçe taktığı görülüyor. Şahıslar daha sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülüyor.

Maltepe’de üç sahte vekaletle arsa satışından ikisi engellendi

6 Aralık’ta gerçekleşen bir olayda, Y.B. isimli şahıs, sahte vekaletle 4 milyon euro değerindeki yeri 4 milyon TL'ye satmaya çalıştığı esnada personel evrak üzerindeki fotoğraftan şüphelenmesiyle polislere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sahte vekaletle satış yapmaya çalışan biri emlakçı, biri avukat olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

7 Aralık'taki bir başka olayda ise Yalova Çınarcık'taki Kocadere köyünde 30 dönümlük arazinin satışı esnasında, şahıslar polisin baskın yapması sonucu gözaltına alınarak polise merkezine götürüldü. Şahısların ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Sahte vekaletle 179 bin Türk Lirasını kaptıran Sinan Şahin, “Emlak işiyle uğraşıyorum. İlanlardan bir arsa gördüm. Aradım, şahıs kendini Ankara’da vergi memuru olarak tanıttı. 'Benim burada bir yerim var. Satar mısınız' diye emlakçı arkadaşa bırakmış. Bunun üzerine emlakçı arkadaş da bana söyledi, numarasını söyledi. Ankara’dan işlerinden dolayı gelemediğini söyledi. Vekalet verelim vekalette satışı üzerine diye. Biz de bunun üzerine Sakarya’ya gittik. Sakarya merkezde noterden hazırlanmış vekaleti bize verdiler. Biz de vekalete güvenerek bankada parayı teslim ettik. Ertesi gün geldik tapudaki memure hanım resimlerin farklı olduğunu söylemesi üzerine iş ortaya çıktı. Asıl tapu sahibine ulaştık. Biz de Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduk. Biz de yaşadıktan sonra öğrendik. Bu şekilde mağdur olan onlarca insan var” dedi.

Asıl tapu sahibinin kimlik bilgilerine ulaşmışlar

Devletin resmi kurumu olan notere güvenerek alınan vekalet olduğunu belirten Şahin, “169 bin lira nakit para teslim ettik. 10 bin liralık da senet verdik. 179 bin lira toplamda. Soruşturma devam ediyor. Henüz yakalanmadılar. Yaklaşık 1 buçuk ay kadar oldu. Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığımız başvuruda bunların araştırılmasını istedik. Çok önemli bir detay aslında. Asıl tapu sahibinin kimlik bilgileri yapılan sahte kimlikte birer bir aynı. Sadece nüfus müdürünün kimlik arkasındaki imzasıyla resimler farklı. Sadece kimlik bilgileri değil, tapu fotokopisi, ev adresi belediyedeki vergi borcuna kadar hepsini biliyorlar ve hepsine ulaşmışlar” şeklinde konuştu.

“Noter ve bankanın olay günü kameraları bozuktu”

Şahısların kimliklerinin tespiti için Sakarya’daki noter ile bankanın güvenlik kameralarını istediğini söyleyen Şahin, “Noterin ve bankanın kamera kayıtlarını şahısların kimlik tespiti yapılması için istedik. Birkaç gün sonra Hem noter hem de banka yazı gönderdi. Noter işte o gün teknik sebepten olayı kameralarının bozuk olduğunu ve yine aynı şekilde banka da o gün bankada kameralarının bozuk olduğunu yazılı olarak bildirdiler” ifadelerini kullandı.

Polis ise şahısların tapu sahibinin bilgilerine nasıl ulaştığını araştırıyor.

Mustafa Biçer



