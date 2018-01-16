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Polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı

Karaman’da silahlı gasp olayına karışan 3 kişinin kimliği, polisin çalışmasının ardından taktıkları maskelerden tespit edildi. Zanlılardan birisinin motosikletle kaçarken polis tarafından yakalanması saniye saniye görüntülenirken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı

16 Ocak 2018 09:59
Polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi'nde bir kişiden silah zoruyla motosikletinin gasp edilmesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı

Polis, zanlıların kimliklerini tespit edebilmek için ilk olarak gasp olayının yaşandığı adres çevresindeki tüm işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını topladı. 150’ye yakın kamera kaydını tek tek izleyen ekipler, üç zanlının kafalarında maske takılı vaziyette yaya olarak giderlerken görüntülerini buldu. Polis daha sonra Karaman'da bu tür maske satan işyerlerini araştırmaya başladı. Bir işyerinin bu maskeleri sattığını tespit eden ekipler, işyerine giderek sahibine şüphelilerin görüntüsünü izletti. İşyeri sahibinin zanlıları teşhis etmesi üzerine polis de şahısların kimliklerini belirledi.

Polisin gaspçılardan birisini motosikletle kaçarken yakalama anı görüntülendi

Polis, kimliklerini tespit ettiği A.Ö. (21), Ö.C. (18) ve Ö.Ö.’yü (17) aramaya başladı. Şüphelilerden A.Ö.’nün motosikletle şehir merkezinde tur attığını gören sivil ekip, şahsın hemen peşine takıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından ekip, şahsı kavşakta polis aracıyla sıkıştırarak yakaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yere yatırıldıktan sonra elleri arkadan kelepçelenen A.Ö. polis otosuna bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın motosikleti ise çekiciyle otoparka çekildi. Ekipler diğer iki zanlıyı da yakaladı. Zanlıların gasp ettikleri motosikletle olayda kullandıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan üç şüpheli, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu arada gasp olayına karışan ve sivil ekibin kovalamacası sonucu yakalanan A.Ö’nün askerden izinli olarak geldiği öğrenildi. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: silahlı gaspçılar

 

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