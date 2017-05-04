Diğer
Kategoriler

Polis sokak sokak hırsız aradı

Adana’da kimliği belirlenemeyen iki hırsız soymak için girdiği marketten koşarak kaçtı. Polis ekipleri sokak sokak hırsızları aradı.

Polis sokak sokak hırsız aradı

04 Mayıs 2017 07:25
Polis sokak sokak hırsız aradı - Tıkla İzle

Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki hırsız, marketin arka kapısını zorlayarak açtı. Kapıyı açan hırsızlar, kapıya dayanmış raf ile karşılaştı. Rafı kırarak içeri girdi. Marketten 5-6 torba eşya çalan hırsızlar, bir petrol çalışanın onları fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Petrol çalışanın ihbarı üzerine polis ekipleri kısa süre olay yerine geldi. Polislerden kaçamayacakları anlayan hırsızlar çaldıkları poşetleri, markettin arka tarafında bulunan tarlaya attı. Polis, Bahçelievler mahallesindeki her sokağa ve evlerin bahçelerini karış karış aradı. Ancak hırsızlar izlerini kaybettirdi.

Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışmalara devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, hırsız, polis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!