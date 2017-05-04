Polis sokak sokak hırsız aradı

Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki hırsız, marketin arka kapısını zorlayarak açtı. Kapıyı açan hırsızlar, kapıya dayanmış raf ile karşılaştı. Rafı kırarak içeri girdi. Marketten 5-6 torba eşya çalan hırsızlar, bir petrol çalışanın onları fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Petrol çalışanın ihbarı üzerine polis ekipleri kısa süre olay yerine geldi. Polislerden kaçamayacakları anlayan hırsızlar çaldıkları poşetleri, markettin arka tarafında bulunan tarlaya attı. Polis, Bahçelievler mahallesindeki her sokağa ve evlerin bahçelerini karış karış aradı. Ancak hırsızlar izlerini kaybettirdi.

Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye