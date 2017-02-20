Alınan bilgiye göre, Ihlamurkent Mahallesinde bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, takibe başladı. Polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini anlayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan şüpheliler üzerlerinde bulunan 2 tabanca ile 1 av tüfeğini bahçeye attı. Ardından yakındaki bir binaya giren 5 şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, bahçeye attıkları tabancalar ve av tüfeği de polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın Sarıoğlu