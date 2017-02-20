Diğer
Kategoriler

Polis şüphelendi, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekipleri, 2 tabanca ve 1 av tüfeğini bahçeye atan şüphelileri yakalandı.


20 Şubat 2017 17:35

Alınan bilgiye göre, Ihlamurkent Mahallesinde bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, takibe başladı. Polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini anlayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan şüpheliler üzerlerinde bulunan 2 tabanca ile 1 av tüfeğini bahçeye attı. Ardından yakındaki bir binaya giren 5 şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, bahçeye attıkları tabancalar ve av tüfeği de polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: 1 tüfek, 2 tabanca, eskişehir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!