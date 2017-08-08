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Polis şüphelendi, eşleştirme yaptı, tutuklandı

Adana'da polisin sokakta yürürken şüphelenip yakaladığı şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden 3 bisikleti çalan kişi olduğu belirlenerek tutuklandı.

Polis şüphelendi, eşleştirme yaptı, tutuklandı

08 Ağustos 2017 09:49
Polis şüphelendi, eşleştirme yaptı, tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bakım Yurdu Caddesi'nde bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Polis önce şahsa kimlik sorgusu yapıp isminin Rıdvan K. (42) olduğunu belirledi. Polis, Rıdvan K.'nin 3 ayrı yerden bisiklet hırsızlığına karışan şahsa benzediğini belirleyip emniyete götürdü. Polis burada görüntüleri izleyip zanlı ile eşleştirme yaptı. Bire bir eşleştirme yapan polisin güvenlik kamerasındaki bisikleti çalan zanlının Rıdvan K. olduğunu belirlerken zanlı da görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul etti.

Görüntülerde bir apartmanın bahçesine gelip bir süre bekleyen hırsız, vatandaşlar gelince telefonda konuşuyor gibi yapıp daha sonra ilk fırsatta bisikleti alıp binerek olay yerinden kaçıyor.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe - Erdal Can İçelli


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