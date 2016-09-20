Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Polis, Sur Belediyesi önünde kuş uçurtmuyor

Polis, Sur Belediyesi önünde kuş uçurtmuyor

Geçtiğimiz hafta, kayyum atanan Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi’nin önü, güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Polis, çevrede kuş uçurtmazken, araç ve yaya trafiği ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Polis, Sur Belediyesi önünde kuş uçurtmuyor

20 Eylül 2016 10:38

İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile Diyarbakır’ın merkez Sur ile Silvan ilçeleri dahil 2’si il 24’ü ilçe 2’si belde olmak üzere toplam 28 belediyeye kayyum atanmıştı. Bayram tatilinin bitmesinin ardından belediyelere atanan kayyumlar dün itibari ile işbaşı yaptı. Kayyum atanan Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediye’sinin önü, güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgede araç ve yaya trafiği kontrollü sağlanırken, belediyeye çıkan caddenin giriş ve çıkışlarına da zırhlı araçlar konuşlandırıldı.
Sur İlçe Belediyesi’ne, Diyarbakır Vali Yardımcısı Bilal Özkan, kayyum olarak atanmıştı. 

Aydın Yorat

Etiketler: Sur Belediyesi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!