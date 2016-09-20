İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile Diyarbakır’ın merkez Sur ile Silvan ilçeleri dahil 2’si il 24’ü ilçe 2’si belde olmak üzere toplam 28 belediyeye kayyum atanmıştı. Bayram tatilinin bitmesinin ardından belediyelere atanan kayyumlar dün itibari ile işbaşı yaptı. Kayyum atanan Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediye’sinin önü, güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgede araç ve yaya trafiği kontrollü sağlanırken, belediyeye çıkan caddenin giriş ve çıkışlarına da zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

Sur İlçe Belediyesi’ne, Diyarbakır Vali Yardımcısı Bilal Özkan, kayyum olarak atanmıştı.

Aydın Yorat