Suriye’de yaşanan iç savaştan yaklaşık 4 ay önce kaçarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geçen Faysal İsa İdan ailesi, bir süre sonra yanlarında yüklü miktarda altın ve döviz ile ev satın almak için İstanbul’a geldi. Aile ev satın alana kadar Bahçelievler Çobançeşme’de bir ev kiraladı. Suriyeli ailenin geçtiğimiz Cuma evlerinde yemek yedikleri esnada saat 23.30 sıralarında silahlı 3 şahıs tarafından kapısı çalındı. Kapının açılmasının ardından şahıslardan biri, Arapça polis olduğunu söyleyerek evde arama yapacaklarını söyledi. Eve giren şahıslar, aileyi salonda topladıktan sonra girdikleri odalarında 5 kilogram altın, bir miktar döviz ve lira ile cep telefonu çalarak evden çıktı. Sokak üzerinde kendilerini bekleyen beyaz renkli otomobile binerek kayıplara karışan hırsızlar, saklanmak üzere Başakşehir’deki lüks bir AVM’deki rezidansa gitti.

Suriyeli ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ailenin ifadesine başvurarak şahısların eşkalini belirledikten sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısları belirleyen ekipler şehir dışına kaçmak üzere olay şahısları, olayın üzerinden 24 saat geçmeden eve giren şüphelilerden Suriye uyruklu Muhammet Muvaffak Sabuni (41) ile Irak uyruklu Ahmed Abdullah Al-Dulmi’yi (40) Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, Suriyeli uyruklu Salam Jaber’i (30) ise Çamlıca gişelerinde Gaziantepe’e giden bir otobüste, beyaz otomobilde bekleyen Necip Payam’ı (35) ise geçtiğimiz Cumartesi günü üzerinde 150 gram altınla Eyüp’te kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, hırsızların evden çıktıktan sonra kaçarak beyaz otomobile binmesi ve Suriyeli ailenin peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aileyi soyan hırsızlar evden çıkarak hızla uzaklaşıyor. Ardından aile evden çıkarak hırsızların peşinden bakıyor. Zanlıların daha sonra beyaz bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Olayın ardından hırsızlar buluşarak lüks rezidansa gidiyor.

Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur



