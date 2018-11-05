Olay, geçtiğimiz 4 Ekim tarihinde Bağcılar Mahmutbey yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nargile toptancılığı yapan Suriye uyruklu H.D.(35) malzemeleri kamyonetine yükledikten sonra yola çıktı. H.D. seyrettiği esnada önünü, otomobile ile gelen silahlı 5 şahıs kesti. Şahısların kimlik gösterip kendilerini polis olarak tanıtmalarının ardından H.D.'nimet kamyonetindeki 22 bin lira nargile malzemelerini ve üzerindeki 5 bin 100 lirayı gasp etti. Şahıslar ardından geldikleri araca binerek uzaklaştı.

Polis süsü verip nargile toptancısını soydular

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin araçlarını ve eşkallerini tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli geçtiğimiz Cuma günü Bağcılar ve Bahçelievler'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.(27) ve kardeşi Orhan A.(23) ile Fatih B.(27), Tahsin A.(41) ve Ferhan A.(26) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü.

Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.