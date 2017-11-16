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Polis tek tek saydı, 15 kişilik minibüsten 29 öğrenci çıktı

Amasya’da trafik polislerinin yol kontrolü yaparken durdurduğu 15 kişilik köy minibüsünden çoğu ilkokullu olmak üzere 29 öğrenci çıktı. Balık istifi taşınan öğrencilerin o hali polisler tarafından kamerayla görüntülendi.

Polis tek tek saydı, 15 kişilik minibüsten 29 öğrenci çıktı

16 Kasım 2017 13:38

Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Boğazköy mevkisinde durduğu köy minibüsüne binen polis memuru ayakta balık istifi taşınan öğrencilerle birlikte tümünü tek tek saydı. 29 öğrencinin çıkması sonrası koltuklarda da emniyet kemeri düzeneği bulunmaması üzerine sürücü hakkında servis araçlarının taşıma yönetmeliğine aykırı hareketten işlem yapıldı.
Ekiplerin geçen hafta yaptıkları denetimlerde toplam 109 okul servisi ve yolcu taşıyan araçtan 39’una 7 bin 7 TL cezai işlem uygulanmıştı. 

Murat Çelik

Etiketler: amasya, köy minibüsü, öğrenci

 

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