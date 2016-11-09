Olay önceki gece saat 00.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir iş adamının dairesine ellerinde uzun namlulu silah ve tabancalarla gelen 4’ü polis kıyafetli 7 kişi, "DAEŞ operasyonu yapıyoruz" diyerek eve girdi. 7 katlı apartmanın en üst katındaki Suriyeli iş adamı Hasan Cafer’in kapısını çalan şahıslar, 10 kişilik aileyi kelepçeleyerek, bir odaya topladı. Ardından "evde arama yapacağız" diyen 7 kişi, çelik kasayı buldu. İş adamından çelik kasanın anahtarlarını isteyen soyguncular, 1.5 milyon doları aldı. Yaklaşık yarım saat evin içerisinde aramalarına devam eden şahıslar aileyi odada kilitleyerek kayıplara karıştı.

Soygunun yaşandığı apartmanın bulunduğu sokaktaki bazı güvenlik kameralarının da olaydan bir gün önce yönünün değiştirildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından el konulan kayıt cihazındaki görüntüde kimliği henüz tespit edilemeyen 1 şahsın gelerek güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği öğrenildi. Olay sonrası soyulduklarını anlayan iş adamı 155’i arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve gelerek aileyi bulundukları odadan çıkardı.

ULUSLARARASI DERİ TİCARETİ YAPIYORDU

Suriyeli iş adamı Hüseyin Hasan Cafer’in Gaziantep ve İstanbul’da şubeleri bulunan deri imalatçısı olduğu ve uluslararası deri ticareti yaptıklarını söyleyen iş adamının kardeşi Cafer, "Çin ve bazı Orta Asya ülkelerinden derileri alarak, Gaziantep ve İstanbul’daki atölyelerimizde işliyoruz. Ticaret yaptığımız için evde sürekli yüklü miktarda para bulunurdu. Olay sırasında evde ağabeyim ve ailesi toplam 10 kişi bulunuyordu. Şüphelendiğimiz kimse yok" şeklinde konuştu.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Olay sonrası soygunun yapıldığı bölgede geniş çaplı inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, polis üniforması giyerek soygun yapan 7 şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Mehmet Bulut-Orhan Erkılıç