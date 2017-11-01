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Polis uygulamasında silah ele geçirildi

Gaziantep’in Araban ilçesinde polisin yol uygulamasında durdurulan bir araçta bir adet uzun tabanca, 2 adet silah ele geçirildi.

Polis uygulamasında silah ele geçirildi

01 Kasım 2017 21:17

Araban Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Gaziantep-Adıyaman karayolu ilçe girişinde H.Y. yönetimindeki 34 FJ 3975 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde yapılmış gizli bölmelerde ruhsatsız 2 adet tabanca, 1 adet uzun tabanca ile 2 adet mermi, 1 adet üstü açık tabanca sürgüsü ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, araç sürücüsü H.Y. ile birlikte aynı araçta bulunan M.D. ve K.P.’yi gözaltına aldı.
Zanlıların sorguların ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. 

Ayten Işık
 

 

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