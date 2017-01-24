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Polis uyuşturucuya göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Polis uyuşturucuya göz açtırmıyor

24 Ocak 2017 10:09

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.E., M.A., N.A., G.Y. ve H.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve ev aramalarında 10 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Olayın ardından M.A. ve G.Y. isimli şahısların 'uyuşturucu madde kullanmaktan' işlem yapılıp salıverildiği bildirildi. M.E., H.S. ve N.A. isimli şahıslar ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' sucundan gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu


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