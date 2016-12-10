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Polis-vatandaş işbirliği telefon dolandırıcılarını yakalattı

Konya’da biri ev hanımı diğeri esnaf 2 kişiyi telefonla arayarak polis oldukları yalanıyla dolandırmak isteyen biri bayan 3 telefon dolandırıcısı, vatandaşların polisle yaptığı işbirliği sonrasında suçüstü yakalandı.


10 Aralık 2016 12:37

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde yaşayan ev hanımı Ayşe A’yı (37) 4 gün önce telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgileriniz teröristlerin eline geçti. Size yardım etmemizi istiyorsanız evde ne kadar altın varsa kapıya gelecek polise verin. Parmak izi çalışması yaptıktan sonra altınları size geri iade edeceğiz" yalanıyla kandırmak istedi. Durumdan şüphelenen Ayşe A. son dönemde televizyonda izlediği telefon dolandırıcılığı olaylarının kendi başına gelmek üzere olduğunu fark ederek hemen polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ayşe A’ya evde altınları olduğunu söyleterek dolandırıcıların eve gelmesini sağladı. Ayşe A’nın dolandırıcıları telefonda oyaladığı sırada polis eve gelerek gizlendi. Bir süre sonra altınları almak için kapıya gelen Mehmet Emin Ş. (28) polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca evin dışında ikinci bir dolandırıcının daha beklediğini tespit eden polis, dışarıda bekleyen Mahmut K’yi (29) de yakalayarak gözaltına aldı.

"Bankadan kredi çekip Pensilvanya’ya gönderecekler" yalanı
Olaydan bir gün sonra dolandırıcılar bu kez merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi’nde esnaf İsmail Yılmaz’ı (34) aradı. Dolandırıcılar, Yılmaz’a da FETÖ operasyonunda üç rütbeli askerin yakalandığını ve askerlerin üzerinden kendisine ait kimlik bilgilerinin çıktığını, bu bilgilerle bankadan kredi çekilip Pensilvanya’ya gönderileceği yalanını söyledi. İsmail Yılmaz da arayanların dolandırıcı olduğunu anlayarak polise haber verdi. Yankesicilik ve dolandırıcılık polisi, Yılmaz'la birlikte dolandırıcılara bir oyun daha hazırladı.

Parola 'Enişte'
İsmail Yılmaz, hesabında 140 bin lirası olduğunu söyleyerek polisin yönlendirmesiyle poşet içerisine hazırlanan gazeteden kağıt parçalarını dolandırıcıların istediği merkez Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunun önüne götürdü. Dolandırıcılar Yılmaz’a parolanın 'enişte' olduğunu, yanına gelecek olan bayan polisin kendisine parolayı söylediğinde paraları vermesini istedi. Dolandırıcıların isteklerine harfi harfine uyan İsmail Yılmaz, poşet içerisine hazırladığı kağıt paralarla düğün salonunun önünde beklemeye başladı. Düğün salonu etrafında önlem alan polis de paraları almak için gelen Şerife K’yi yakaladı.
Gözaltına alınan Şerife K'nin (22) bir gün önce dolandırıcılık olayına karışan Mehmet Emin Ş’nin sevgilisi olduğu polis sorgusunda ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis, Adana’da olduğunu tespit ettiği dolandırıcıların ele başlarını yakalamak için çalışma başlattı. 

Selman Ayas

Etiketler: Polis-vatandaş işbirliği, telefon dolandırıcıları


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