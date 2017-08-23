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'Polis ve savcıyız' diye tanıtıp 10 bin TL dolandırdılar

Kırklareli’de kendilerini polis ve savcı diye tanıtan dolandırıcılar bir vatandaşı 10 bin TL dolandırdı.

Polis ve savcıyız diye tanıtıp 10 bin TL dolandırdılar

23 Ağustos 2017 08:41

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan E.Y. isimli şahıs, bilmediği numaradan ev telefonunu arayan şahısların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp para istediklerini belirtti. Şahısın kendini polis memuru H.O. olarak tanıttığını, sonra kendi cep telefonunu aradığını ve para istediklerini anlatan E.Y. bankaya giderek verdikleri hesaba 10 bin TL yatırdığını söyledi. Telefonu kapatınca dolandırıldığını anlayan şahıs polise şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil Dağ
 

Etiketler: kırklareli, polis, savcı


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