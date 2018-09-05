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Polis yemek sözü vererek intihardan vazgeçirdiği gençle birlikte yemek yedi

Antalya’da karnı aç olduğu için 7 katlı bir otel inşaatında intihar girişiminde bulunan şahsı polis, yemek yedirme sözü ile ikna etti.

Polis yemek sözü vererek intihardan vazgeçirdiği gençle birlikte yemek yedi
Polis yemek sözü vererek intihardan vazgeçirdiği gençle birlikte yemek yedi - Foto Galeri

05 Eylül 2018 15:16
Polis yemek sözü vererek intihardan vazgeçirdiği gençle birlikte yemek yedi - Tıkla İzle

 İkna edilip intihardan vazgeçirilen genç, polis ile birlikte aşağı indi ve hep birlikte restoranın yolunu tuttu. Söz verdiği gibi genç adamın karnını doyuran polis daha sonra şahsı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Olay, saat 13.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki bir otel inşaatının 7. katında meydana geldi. Otel inşaatının işçileri en üst kattan ayaklarının sarkıtan birini görünce hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis inşaat çevresinde güvenlik çemberi aldı.

Ekipler 7. kata çıkıp isminin Nazım T.(40) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. Sık sık bulunduğu yerde hareket eden Nazım T. yürekleri ağızlara getirdi. Karnının aç ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nazım T., polisin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu ikna edildi. Bu sırada inşaat işçilerinin çalışmaya devam ettiği, bazılarının ise cep telefonuyla olayı görüntülediği görüldü. Polis Nazım T.’yi verdikleri yemek yedirme sözü ile ikna ettikleri öğrenildi.
Polis eşliğinde inşaattan çıkarılan Nazım T. yakındaki bir restoranda polislerle birlikte yemek yedi.  

İsa Akar - Mustafa Bürge
 

 

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