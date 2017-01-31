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Polis zulayı patlattı

Adana’da polisin yaptığı operasyonda, 600 şişe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis zulayı patlattı

31 Ocak 2017 20:50
Polis zulayı patlattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, merkez Seyhan ilçe Karasoku Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda 3 farklı adrese kaçak içki ve kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda, tezgah arkasına ve sedirlerin altına yapılan gizli bölmelere zula edilen kaçak sigaralar ve içkiler ele geçirildi. Satışa hazır 600 şişe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Süleyman Cenk İdaye


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