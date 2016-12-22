Ünlü boya markası Polisan Boya'nın yeni adı Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edildiği açıklandı. Polisan Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “12 Aralık 2016 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, Polisan Holding'in yüzde 100 oranında iştiraki Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Polisan Boya")'nın toplam %50 oranındaki hissesinin, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden biri olan Kansai Paint Co. Ltd. ('Kansai Paint') tarafından edinimi ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanarak, hisse devir işlemlerinin başladığını bildirmiştik.

21.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen hisse devri ve akabinde gerçekleştirilen sermaye artırımında Polisan Holding A.Ş'nin rüçhan haklarını kullanmaması sonucu, Polisan Holding A.Ş.'nin Polisan Boya'daki hissedarlık oranı %50 olmuştur. Kansai Paint'in Hisse devri mukabilinde Polisan Holding A.Ş. 'e 68 milyon 500 bin dolar ödemiş ve sermaye artırımı dolayısı ile Polisan Boya'ya toplamda 45 milyon dolar para transferinde bulunmuştur. Ayrıca, ana sözleşme değişikliği ile şirketin yeni adı 'Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak tescil edilmiştir.