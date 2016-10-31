Türkiye'nin önemli boya markası Polisan Boya ile Japonya'nın lider boya üreticisi Kansai Paint, boya sektöründe dev bir ortaklığa imza attı. Polisan Holding'in yüzde 100 oranında iştiraki olan Polisan Boya ile dünyanın ilk 10 boya üreticisinden biri olan ve Japonya'nın da önemli boya üreticisi konumundaki Kansai Paint Co. Ltd. arasındaki ortaklık anlaşması, düzenlenen törenle Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis ve Kansai Paint Başkanı Hiroshi Ishino tarafından imzalandı. Törene Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Polisan Holding CEO'su Erol Mizrahi, Kansai Başkanı Hiroshi Ishino katıldı. Ortaklık anlaşmasıyla Kansai Paint, Polisan Boya'nın yüzde 50 oranındaki payı için 113,5 milyon dolar ödeme yapacak. Ödemenin 68,5 milyon doları Polisan Holding'e hisse bedeli olarak ödenirken 45 milyon doları de Polisan Boya'ya sermaye artırımı olarak enjekte edilecek. Hisse transferi, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Aralık 2016 itibarıyla gerçekleşecek.

İmza töreninde konuşan Polisan Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, sözlerine, "1942 yılında Malatya'dan İstanbul'a geldiğim günlerden bu yana unutmadığım iki özelliğim ticareti sevmek ve hayal kurmaktır" diyerek başladı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her şey, hayal etmekle başlar. Hayal etmek yetmez, kafanızda tecessüm edeceksiniz. Sonrası kolay… Kumaş ticaretiyle uğraşan bir ailenin ferdi olarak 1945 yılında Zeytinburnu'nda kiraladığım fabrika ile iş hayatım başladı. O dönemlerde ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey, üretmekti. Tekstil alanındaki faaliyetlerimizi büyüttükten sonra tutkal üretimi üzerine fabrika açtık. Bu fabrika, Polisan Kimya'nın temellerini oluşturdu. Yıllar, yıllar geçti; mütevazi bir aile şirketi olarak kurulan şirketimiz büyüdü. Bugün iştiraklerinin her biri yabancı ortaklı ya da yabancı yatırımcıların radarında olan çok güçlü bir şirket olduk. Yunanistan'daki fabrika yatırımımızla bir Türk şirketi olarak Avrupa'ya açıldık. Daha güçlü bir Polisan için imzaladığımız Japon Kansai ortaklığının vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum".

Ortaklık anlaşmasına ilişkin detayları paylaşan Polisan Holding CEO'su Erol Mizrahi, Japonya'nın önemli boya üreticisi Kansai Paint'in 113,5 milyon dolar karşılığında, eşit ortaklık-eşit yönetim ilkesi çerçevesinde Polisan Boya'nın yüzde 50'sini satın aldığını vurgulayarak, "Bu zorlu dönemde Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesine vesile olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Kansai firmasının 2009 yılından beri Türkiye'nin saygın girişimcilerinden Altan Ailesi ile ortaklığı bulunuyor. Kansai Altan çatısı altında devam eden bu faaliyetin ana konusu özellikle otomotiv ve sanayi boyalarıdır. Bu deneyimleri bizimle ortaklık yapılarındaki intibak süresini kısaltacak ve her iki tarafa da avantaj sağlayacaktır. Bu ortaklık ile beraber Polisan, bir Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kimya konusundaki aktivitelerimizden Rohm&Haas iştirakimizde dünyanın ikinci büyük kimya şirketi olan Dow Chemical ile ortaklığımız bulunuyor.

2013 yılında Yunanistan'ın liman şehri Volos'ta satın aldığımız PET reçinesi fabrikası ise dünyaya açılmamızda köprübaşı görevi görüyor. Bu vesile ile Avrupa Birliği'ne şimdiden girmiş olduk. Şimdi, yeni bir dünya devi ile ortaklığa başlıyoruz. Hedefimiz iştiraklerimizin her birini geleceğe taşıyacak adımlar atmak, Polisan'ı bir dünya markası yapmak. Bu vesileyle Polisan Holding şirketlerinin daimi olma yeteneklerini geliştirmek ve kurumsallığı pekiştirmek amacıyla hisselerimizi 2012 yılında halka arz ettik. Borsa İstanbul'da POLHO kodu ile işlem görüyoruz. Hedefimiz, hissedarlarımız için yarattığımız değeri sürekli artırmak. Arzumuz ise, öncelikli olarak Polisan Holding hisselerinin global piyasalarda tercih edilmesi ve ilerleyen zamanlarda da dünya borsalarında işlem gören prestijli hisseler arasında yerini almasıdır" diye konuştu.

Kansai Paint Başkanı Hiroshi Ishino da "Türkiye'de yarım asırlık tarihi olan değerli 'Polisan' markası çatısı altıdaki Polisan Boya ile güçlerimizi birleştirmekten mutluyuz. Sayın Bitlis, Sayın Mizrahi, Sayın Yemeniciler, Sayın Altan, Polisan ve Kansai Altan çalışanlarına bu süreçte desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" diyerek başladığı konuşmasında şunlar değindi: "Sektörümüze, 'Ev Kozmetiği' konseptini tanıtan Türkiye dekoratif boya pazarı lideri Polisan Boya, bizim için de Türkiye'de köprübaşı görevi üstlenecek. Polisan Boya'nın güçlü yönetimi, geniş satış ağı, inovatif ürün ve hizmetleri, ve kurulmakta olan tesisi ile Doğu Avrupa pazarında büyüme stratejimiz için en mükemmel ortak. İnovatif ürün ve hizmetlerimiz ile bu ortaklıktan çok güzel bir sinerji elde edeceğimizi ve bu ortaklığın paydaşlarımız için değer yaratmamıza katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

