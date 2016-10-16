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Polise ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aranması olan şahsı evinden gözaltına almaya giden polislere silahla ateş açan zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çıkan olaylarda 4 polis atılan taşlarla çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Polise ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi!

16 Ekim 2016 19:02
Polise ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi! - Tıkla İzle

Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi 

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, olay bugün Gebze Cumhuriyet mahallesi Yeni Bağdat caddesi 2236 taksim 1 sokak üzerinde bulunan ve Başaran tarlası diye tabir edilen bölgede meydana geldi. Adam öldürme, hırsızlık ve yaralama olmak üzere 20 ayrı suçtan aranması olan Bayram K.(32) isimli şahsın Başaran tarlasında mevkinde bulunan evinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına almak istedi. Gözaltına alınmak istenen şahıs teslim olmak istemedi ve polise belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bayram K. İle polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucunda zanlı polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 

Vatandaşlar polise taşla sopa ile saldırdı 

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bayram K.’nın yakınları yaralı şahsı polis ekiplerine teslim etmek istemedi. Şahsı polise teslim etmek istemeyen vatandaşlar biranda taş ve sopalarla polislere saldırmaya başladı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda takviye polis çağırıldı. Polise yönelik yapılan taşlı sopalı saldırının ardından 4 polis çeşitli yerlerinden hafif şeklide yaralandı. Saldırıda 1 Yunus motoru, 1 resmi polis otosu ve 4 sivil polis otosu zarar görürken bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bayram K. gözaltına alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.  


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