Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, olay bugün Gebze Cumhuriyet mahallesi Yeni Bağdat caddesi 2236 taksim 1 sokak üzerinde bulunan ve Başaran tarlası diye tabir edilen bölgede meydana geldi. Adam öldürme, hırsızlık ve yaralama olmak üzere 20 ayrı suçtan aranması olan Bayram K.(32) isimli şahsın Başaran tarlasında mevkinde bulunan evinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına almak istedi. Gözaltına alınmak istenen şahıs teslim olmak istemedi ve polise belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bayram K. İle polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucunda zanlı polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Vatandaşlar polise taşla sopa ile saldırdı

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bayram K.’nın yakınları yaralı şahsı polis ekiplerine teslim etmek istemedi. Şahsı polise teslim etmek istemeyen vatandaşlar biranda taş ve sopalarla polislere saldırmaya başladı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda takviye polis çağırıldı. Polise yönelik yapılan taşlı sopalı saldırının ardından 4 polis çeşitli yerlerinden hafif şeklide yaralandı. Saldırıda 1 Yunus motoru, 1 resmi polis otosu ve 4 sivil polis otosu zarar görürken bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bayram K. gözaltına alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.