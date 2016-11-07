Edinilen bilgiye göre, HDP eş bakanlarıyla birlikte 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane eden bölücü terör örgütü yandaşları ateş yakıp barikat kurarak yolu kapattı. Olay yerine gelen polis, PKK yandaşlarını uyardı ancak uyarıya PKK yandaşları molotof bombası, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis tazyikli su ve biber gazı sıkarak gruba müdahale etti. Bu sırada 16 yaşındaki A.K. isimli bir çocuğun, polise atmak istediği el yapımı patlayıcı elinde patladı. Çocuğun sağ eli bileğinden koparken kafasında da yaralanmalar meydana geldi.

Bu arada, çocuğun arkadaşları onu bırakıp kaçarken polis hemen olay yerine ambulans çağırdı. Eli kopan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ceyhan'da ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Adana'da bir hastaneye sevk edildi. Çocuğun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Fatih Keçe



