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Polise atmak istediği bomba elinde patladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polise atmak istediği el yapımı patlayıcı elinde patlayan 16 yaşındaki PKK sempatizanı ağır yaralandı.

Polise atmak istediği bomba elinde patladı

07 Kasım 2016 09:51

Edinilen bilgiye göre, HDP eş bakanlarıyla birlikte 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane eden bölücü terör örgütü yandaşları ateş yakıp barikat kurarak yolu kapattı. Olay yerine gelen polis, PKK yandaşlarını uyardı ancak uyarıya PKK yandaşları molotof bombası, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis tazyikli su ve biber gazı sıkarak gruba müdahale etti. Bu sırada 16 yaşındaki A.K. isimli bir çocuğun, polise atmak istediği el yapımı patlayıcı elinde patladı. Çocuğun sağ eli bileğinden koparken kafasında da yaralanmalar meydana geldi.

Bu arada, çocuğun arkadaşları onu bırakıp kaçarken polis hemen olay yerine ambulans çağırdı. Eli kopan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ceyhan'da ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Adana'da bir hastaneye sevk edildi. Çocuğun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Fatih Keçe 

 


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