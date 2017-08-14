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Polise bomba atan teröriste 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da korsan gösteri sırasında polise molotof atan ve 2011 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü Kademe Şube Müdürlüğüne bombalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü, yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Polise bomba atan teröriste 12 yıl 6 ay hapis cezası

14 Ağustos 2017 09:00

Edinilen bilgiye göre olay, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2010 yılında Ova Mahallesi'nde korsan gösteriye katılıp polise molotof bombası atan, 2011 yılında ise Adana Emniyet Müdürlüğü Kademe Şube Müdürlüğüne el yapımı bomba atan Mehmet K. (24) polis tarafından yakalanarak Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkarıldı. Şahıs, ilk suçu işlediğinde yaşı 18'den küçük olduğu için tutuksuz yargılanmaya başlandı. Yerel mahkeme, 2016 yılında Mehmet K.'ye iki suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mehmet K. kararı Yargıtay'a taşıdı ancak Yargıtay da kararı onayınca sanık hakkında yakalama kararı çıktı.

Mehmet K. geçtiğimiz günlerde Şakirpaşa Caddesi'nden otomobil ile giderken yunus ekiplerinin yaptığı uygulamaya takıldı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği şahsı otomobilden aşağı indirdi. Polis, ibraz edilen kimlikle yetinmeyerek parmak izi kontrolü yaptırdı. Yapılan parmak izi incelemesinde şahsın polise molotof ve el yapımı bomba atmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Mehmet K. olduğu belirlendi. İşlemlerinin yapılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hükümlü, burada işlemleri tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü. Mehmet K., daha sonra da cezevine teslim edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - Nuri Pir

Etiketler: adana, bomba, polis


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