Ülkemizi yasa boğan Beşiktaş’taki hain saldırı sonrası Güngören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Merkezi öncülüğünde ilçede bulunan engelliler bir araya gelerek anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen hain saldırı sonrası Güngörenli engelliler, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevli polislere destek mesajlarını ilettiler. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Salih Zeki Kaplan ile birlikte ziyareti gerçekleştiren engelliler, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Güngörenli engelliler olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz” dediler.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren teşkilat mensupları halkın desteğini her zaman yanlarında bulduklarını belirterek, bu dayanışma duygusunun kendilerini daha güçlü kıldığını, onlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söylediler.