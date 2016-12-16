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Polise destek için bunu yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir genç, polise destek olmak için aracının camına “Biz cezaya razıyız, siz yeter ki şehit olmayın” yazısını yazdı.

Polise destek için bunu yaptı

16 Aralık 2016 23:14

Salihli’de müzisyenlik yapan 29 yaşındaki Niyazi Güney, arabasına, Ne kadarda sizi görünce heyecanlansak da, 5 saniyenin içinde teybin sesini kısıp, emniyet kemerini takıp, eksozu ve sisleri kapatsak da razıyız cezaya, yeter ki siz şehit olmayın” yazısını yazarak polise destek oldu.

Otomobiliyle Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı’yı ziyaret eden Güney, "Devletimize ve polisimize destek olmak için yazdım. Televizyonlardan şehit polislerimizi gördük. Şehidimizin 14 aylık bebeğini gördüm. Bu benim çok zoruma gitti. Aracımla Salihli’de gezdim. Tek parça çaldık, şehitler ölmez diye. Polislerimizi Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Sizlerinde ayağına taş değmesin” diyen İlçe Emniyet Müdürü Taşcı, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini birlikte sağlayacağız. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz her zaman devam edecek. Bizim canımızda, kanımızda bu ülkeye feda olsun” dedi.

Emniyet Müdürü Taşcı, Niyazi Güney’e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.


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