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Polise esrar satmak isteyen genç tutuklandı

Samsun'da polise esrar satmak isteyen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


28 Ekim 2016 16:34

 Samsun'da polise esrar satmak isteyen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine uyuşturucu satmak istediği ileri sürülen 19 yaşındaki S.A., suçüstü yakalandı. S.A.'nın üzerinde 1 paket, evinde yapılan aramada ise 2 paket esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: esrar, polis


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