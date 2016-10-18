Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne, FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yapan, darbeye destek verdiği iddia edilen şahıslarla ilgili ihbar yağdı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bugüne kadar BİMER'e, CİMER'e, Emniyet Müdürlüğü internet sitesine, 155 hattına, e-mail yolu ile, müdüriyet makamına mektup yolu ile toplam 927 ihbar kaydı ulaştı. Yapılan ihbarlar neticesinde 95 şahıs tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde 3 kişi tutuklanırken, 4 kişiye adli kontrol kararı verildi. 3 kişi mahkemece, 7 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 13 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 9 şahsın adresi tespit edilemezken, 3 kişinin de başka ilde yaşadığı kaydedildi. Toplam 42 kişi hakkında işlem yapıldığı, 53 kişi hakkında da işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Bahadır Demirçeviren



