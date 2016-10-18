Diğer
Kategoriler

Polise FETÖ ihbarı yağıyor

Balıkesir'de, vatandaşlar, FETÖ/PDY propagandası yapan ve darbeye destek veren kişileri polise ihbar etti. Yağmur gibi gelen ihbarlar neticesinde 42 kişi hakkında işlem yapılırken, 53 kişi hakkında yapılan işlemler ise sürüyor.


18 Ekim 2016 12:32

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne, FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yapan, darbeye destek verdiği iddia edilen şahıslarla ilgili ihbar yağdı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bugüne kadar BİMER'e, CİMER'e, Emniyet Müdürlüğü internet sitesine, 155 hattına, e-mail yolu ile, müdüriyet makamına mektup yolu ile toplam 927 ihbar kaydı ulaştı. Yapılan ihbarlar neticesinde 95 şahıs tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde 3 kişi tutuklanırken, 4 kişiye adli kontrol kararı verildi. 3 kişi mahkemece, 7 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 13 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 9 şahsın adresi tespit edilemezken, 3 kişinin de başka ilde yaşadığı kaydedildi. Toplam 42 kişi hakkında işlem yapıldığı, 53 kişi hakkında da işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Bahadır Demirçeviren 

 

Etiketler: balıkesir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!