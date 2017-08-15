Polise kemerle saldırı olayında 2 tutuklama

Dün akşam saatlerinde Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet ve alkollü olduğu iddia edilen iki grup cadde üzerinde kavga etmeye başladı, kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yunus polisleri, kavgayı ayırmak için müdahale ederken, kavgaya karışan şahıslar, İ.Ç.U adlı polise saldırdı.

Belinden çıkardığı kemerle yunus polisine vuran şahıs, daha sonra kaçmak istedi. Başına aldığı darbeyle olduğu yere yığılan polise ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Kısa sürede gelen çok sayıda polis ekipleri kaçan şahısların peşine düştü. Şahıslardan biri kaçtığı sırada önüne çıkan trafik polisine vurarak uzaklaştı. Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan Muhammet Talha İ. ve Muhammet N. "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ömürcan K., Hakan K., Taha İ. ve Fatih Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Yiğit

