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Polise molotof atan PKK yandaşı böyle vuruldu

Adana'da bölücü terör örgütü lehine korsan gösteri yapıp polise molotof bombası ve havai fişek atan bir kişiyi polisin vurması saniye saniye görüntülendi.

Polise molotof atan PKK yandaşı böyle vuruldu

15 Kasım 2016 14:28
Polise molotof atan PKK yandaşı böyle vuruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 13 Kasım günü meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK yandaşları Gürselpaşa Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktı. Bu durumu mahalle sakinleri polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri PKK yandaşlarını yolu açmaları için uyardı.

Ancak polisin uyarısına terör yandaşları molotof bombası ve havai fişek atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederek karşılık verdi. Buna rağmen PKK yandaşları molotof bombası ve havai fişek atmaya devam edince polis molotof bombası atan H.Y.'yi bacağından vurdu.

Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Terör yandaşları ara sokaklara giderek kaçtı. Polis ise yaralı şahsı alarak Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alınmasını sağladı. PKK yandaşının sağlık durumunun iyi olduğu, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, Adana'da daha önce sık sık korsan gösterilerin yapıldığı mahallelerde yaklaşık 10 gün önce polisin şehit edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla sert önlem alınıyor. Polis korsan gösteri yapmak isteyen gruplara göz açtırmayarak müdahalelerde bulunuyor. 

Fatih Keçe


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Toplam Yorum (3)

  • zafer : 15 Kasım 2016, Salı 15:36
    02
    kafasından vurulmalı, molotof un isabet ettiği insanlar yanarak ölüyor, bunları yaşatmak yanlış olur.
  • Aytunc AY : 15 Kasım 2016, Salı 13:57
    02
    Olmaz ki ama polise bomba atıyor polis ayağında vuruyor, kafasından vuracaksın onu, polise askare devlet görevlisine ateş atanı mermi manyağı yapmak lazım.
  • : 15 Kasım 2016, Salı 13:56
    03
    geç bile kalındı
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