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Polise silah çeken şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı

Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu şahıs, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Polise silah çeken şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı

26 Şubat 2017 12:50
Polise silah çeken şahıs, yakalandı - Tıkla İzle

Polise silah çekerek bir sanayi sitesine saklanan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve kesici alet bulundu. 

Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çebi Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yaya haldeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsa 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca esnasında polise silah çeken şüpheli, Mermerciler Sanayi Sitesine kaçtı. Site içerisinde arama çalışması başlatan polis ekipleri, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerini arayan polis ekipleri, bir adet tek atar tabanca ile kesici alet ele geçirdi. 

Etiketler: beylikdüzü, polis, silah


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